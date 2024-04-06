Посадка корабля «Союз МС-24». Трансляция

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24» с международным экипажем, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница полета из Белоруссии Марина Василевская и астронавт NASA американка Лорал О’Хара, в субботу, 6 апреля, производит посадку в степи Казахстана, в районе населенных пунктов Жезказган и Аркалык.
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