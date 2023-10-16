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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Полиция проводит проверку после видео с Хохлачевым, запрыгивающим на крышу автомобиля в Хабаровске

Ранее появилась информация, что форвард клуба Александр Хохлачев запрыгнул на крышу чужой машины в Хабаровске в ночь после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в КХЛ.

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