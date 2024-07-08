Глава нидерландского внешнеполитического ведомства Каспар Велдкамп оказался разочарован тем, как дипломатическая миссия Российской Федерации в государстве отозвалась о том, что Гаага передала боевые самолёты F-16 боевикам ВС киевского режима.
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