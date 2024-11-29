НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Пети о «ПСЖ»: «Не испытываю никаких эмоций, наблюдая за ними. Совершаю насилие над собой – мне скучно смотреть на команду и игроков. Не волнуют даже их матчи в ЛЧ»

«Футбол – это эмоции, а я не испытываю никаких эмоций, наблюдая за «ПСЖ». Я не испытываю никаких эмоций ни к одному из игроков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх