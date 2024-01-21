Избирательный штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться

Избирательный штаб Дональда Трампа 21 января выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки и призвал всех республиканцев сплотиться вокруг экс-президента для победы над действующим американским лидером Джо Байденом.
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