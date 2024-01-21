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Избирательный штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться

Избирательный штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться

Избирательный штаб Дональда Трампа 21 января выразил признательность губернатору Флориды Рону Десантису за выход из президентской гонки и призвал всех республиканцев сплотиться вокруг экс-президента для победы над действующим американским лидером Джо Байденом.

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