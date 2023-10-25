Полицейские в подмосковном Пушкино выявили общежитие, в котором проживали нелегальные мигранты

Сотрудниками отдела организации контроля за пребыванием иностранных граждан УВМ ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России «Пушкинское» в результате проведения профилактических мероприятий выявлено общежитие, в котором нелегально проживали иностранцы.