Вратарь «Райо» хочет жилет Анчелотти. После матча с «Реалом» Димитриевски предложит тренеру обмен на его свитер

Вратарь «Райо Вальекано» хочет попросить у Карло Анчелотти жилет в обмен на свою футболку. Столе Димитриевски считает Анчелотти авторитетом в мире футбола, восхищается его карьерой и тем, как играют его команды, и поэтому хочет сохранить память об итальянском наставнике.
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