Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал комментировать решение суда по Дарье Треповой, которую приговорили к 27 годам колонии общего режима за совершение теракта в кафе Санкт-Петербурга.
Песков отказался комментировать решение суда по Треповой
Комментарии
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NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Надеюсь, что не выйдет и после 27 лет.
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23 час.
Игорь Человек
Повесить её надо было бы сразу ! Чем кормить эту предательскую мразь 27 лет! А компенсацию. Она всё равно, не когда не выплатит! Те кто эту гниду прыщавую вербовал уже её списали!
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23 час.
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