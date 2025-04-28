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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Артиллеристы танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили миномет ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО

Корректировка огня и контроль поражения цели в режиме реального времени вели операторы разведывательных БпЛА.

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