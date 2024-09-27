Президент Сербии: заявление Путина об изменении ядерной доктрины РФ вызвало огромный резонанс на ГА ООН Скульптура Святого Георгия Победоносца, поражающего дракона, перед зданием ООН.
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Президент Сербии: заявление Путина об изменении ядерной доктрины РФ вызвало огромный резонанс на ГА ООН Скульптура Святого Георгия Победоносца, поражающего дракона, перед зданием ООН.
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