WorldVelosport
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

WorldVelosport

13 подписчиков

Сэр Крис Хой: Кампания по скринингу рака не должна зависеть от меня

Для воспроизведения этого видео необходимо включить JavaScript в браузере. Это видео не может быть воспроизведено Джейн Льюис BBC Sport Scotland Senior Reporter Опубликовано 25 августа 2026 года, 00:39 BST Обновлено 4 часа назад Сэр Крис Хой считает, что ответственность за поощрение мужчин проходить тестирование на рак предстательной железы должна лежать не только на таких известных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии