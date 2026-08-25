Сэр Крис Хой: Кампания по скринингу рака не должна зависеть от меня

Для воспроизведения этого видео необходимо включить JavaScript в браузере. Это видео не может быть воспроизведено Джейн Льюис BBC Sport Scotland Senior Reporter Опубликовано 25 августа 2026 года, 00:39 BST Обновлено 4 часа назад Сэр Крис Хой считает, что ответственность за поощрение мужчин проходить тестирование на рак предстательной железы должна лежать не только на таких известных.
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