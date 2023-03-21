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Очень вкусно получается, вкусней чем обычный салат Оливье и нежнее

Очень вкусно получается, вкусней чем обычный салат Оливье и нежнее

﻿﻿Очень вкусно получается, ароматнее обычного салата Оливье и нежнее! Да, может для кого-то презент будет необычным, но выглядит празднично! Вот так подруга научила меня готовить! Когда я впервые увидела его, я даже не подумала, что это салат Оливье! Для приготовления нам понадобится форма, в которой делать салат, она нам нужна с высокими бортиками и большого объема! Сначала берем две картошки и обязательно запекаем для салата, так намного вкуснее, чем если просто сварить их в воде! Вообще в последнее время запекаю все овощи для салатов, и они вкуснее и полезнее, а главное овощи не впитывают много влаги, что в салатах ни к чему.

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