Народ ахнул, увидев 73-летнюю Софию Ротару вблизи: настоящая старушка или настоящая красотка?

OdnaminytaКрасотаНарод ахнул, увидев 73-летнюю Софию Ротару вблизи: настоящая старушка или настоящая красотка?Представители шоу-бизнеса все хотят добиться успехов среди зрителей и их поклонников. Достигают они это разными способами.Вернуться к статье172НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьHomo Sapiensканеш, красавица! Влюблён в Неё (не в пошлом смысле, не подумайте)!Надежда НовопашинаЭта бесстыжая и наглая русофобка-бандеровка мне кажется страшной, как баба Яга.Homo Sapiensкому как! Для меня музыка -- вне политики! Если вы являетесь ПОЦриоткой и националисткой -- ваше право лишить себя праздника песни! А я обожаю Ротару (хотя бандеровщину не люблю, именно радикальную бандеровщину, насилие и зверство, а не украинский национализм, не культуру и искусство Украины, не мову не люблю, а именно жестокость, но Ротару не брала в руки оружие и не призывала никого убивать)!aleks virtАга, не ПОЦриот Homo Sapiens , пройдись-ка по Крещатику, сверни на Воодимирску и тебя быстро приведут в чувство. Такие как Ротару потворствуют национализму. И, именно, на Украине я заразился национализмом. Украінською мовою я володію краще десяти справжніх украінців разом узятих. Коли вулицями пішли націоналісти в обнімку з рядженими бандерівцями і эсэсівцями, ледве стримався, щоб не заскочити в оружейку за ПКМ. Коли твоэі шкури торкнеться біда, запамъятаэш на все життя. Через рік уіхав з Украіни в Россию. А ти, дупа, все Ротару ...Ротару ... Лучше бы она взяла сама в руки оружие, чем пела для АТОшников. Ещё Омар Хаяма писал "Беги от мотылька, кольвидел его рядом со змеёй". Украинцы, сами по себе как нация, вовсе не такие благодушные, как некоторые неПОЦриоты себе представляютHomo SapiensПОЦриотов, свидомитов, бандер и укронациков -- фтопку! Ненавижу! Другое дело -- украинская культура и искусство! В частности, Ротару! И те, кто осуждают Ротару, дескать, она националистка и т.п. -- тоже пусть идут в одно место! Русский радикальный национализм и враждебность -- тоже не приветствую! Я против злобы и вражды в любых проявлениях!KZKrupitskaya ZoyaПрежде, чем озвучивать человечеству свои Великие умозаключения, было бы неплохо научиться писать без ошибок - и на русском, и на украинском. А то нелепо как - то выглядит...aleks virtPardon, madame Krupitskaya Zoya! Прежде чем владеть четырьмя европейскими языками следует, в первую очередь, владеть родным языком, что я и делаю. А об украинском .... так нет желания клавиатуру настраивать, не хватало мне еще расставлять тут все точки на И да писать в зеркальном отображении Э, а вместо Ъ писать закорюльку. Merci beaucoup, madame Krupitskaya Zoya, за Ваши уместные замечания, коими, тем не менее, я не собираюсь воспользоваться..KZKrupitskaya ZoyaС родным тоже не идеально, но поправимо))) Мира Вам в душе и вокруг.aleks virtХм ... действительно, что это я разошелся ... Мне совершенно безразличен ты, неПОЦриот, і якось байдужі твоі позиви украінцям дупу свою підставляти або лайно істи. Коли снарядом покладуть всю твою сімъю, ти весь світ зненавидиш і будеш самим злісним націоналістом. До побачення, не ПОЦриот. ..тьфу ... всего хорошегоНадежда НовопашинаДа, я патриот России и горжусь этим! И бандеровцы для меня(хоть кто, хоть ваша ротару, хоть ещё кто) _ ВРАГИ И ФАШИСТЫ! Ненавижу их всех! А у софочки вашей ещё хватает наглости ехать в Россию! А бадеровки все такие: им плюй в глаза, они - божья роса. Жрать-то хочется!Homo Sapiensкак ты смеешь её писать с маленькой буквы? Дорасти до Её таланта, научись сперва петь, как она! Это великая Артистка, а ты -- просто крикунья и не более! Завидуй молча, не шипи змеёй подколодной!aleks virtМоё Вам почтение, уважаемая Надежда Новопашина. Мне приятно было убедиться, что я не одинок в своих воззрениях. Если бы пани Ротару была гражданкой Российской Федерации, то я бы не имел ничего против неё. К сожалению, помимо политической составляющей, наше Правительство допускает вывоз капитала за границу иностранными гражданами.aleks virtРотару вже співаэ на модуляціях. щоб ти ходив до вітру цеглою. Пішов на хрін, знавець липовийHomo Sapiensсам туда иди!aleks virtИДи, иди знаток, не кобенься. Тоже отыскался великий знаток вокала ...Homo Sapiensсам разберусь, что мне делать, не учи учёного, сам с усами!aleks virtИди и разбирайся ... с усамиКомментировать
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