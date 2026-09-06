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5G-новинки Acer показали на живых фото

5G-новинки Acer показали на живых фото

Новые Connect D5P и Connect X6ES обеспечивают быстрый мобильный интернет и поддерживают современные стандарты беспроводных сетей Acer представила два новых сетевых устройства с поддержкой 5G — компактную мобильную сетевую карту Connect D5P 5G и стационарный маршрутизатор Connect X6ES 5G CPE.

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