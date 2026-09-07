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В Барнауле определили победителей спартакиады энергетиков Алтайского края

В Барнауле определили победителей спартакиады энергетиков Алтайского края

На спартакиаде энергетиков Алтайского края и огонь соответствующий. Работники одной из важнейших сфер уже в 14-й раз выясняли, кто быстрее, выше и сильнее.

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