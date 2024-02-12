Новые правила пересечения границы с Украиной для автоперевозчиков

С понедельника, 12 февраля, все автобусы и маршрутки, перевозящие пассажиров через пункты пересечения границы с Украиной, будут обязаны зарегистрироваться в электронной системе "eCherha", сообщает Национальное агентство автомобильного транспорта.
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