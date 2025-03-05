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Царьград

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Президент Финляндии позвал Трампа с Зеленским в баню мириться: "Пусть хоть Каллас возьмут"

Президент Финляндии позвал Трампа с Зеленским в баню мириться: "Пусть хоть Каллас возьмут"

У финского президента Александра Стубба свои взгляды на дипломатию. После скандальной перепалки в Белом доме он посоветовал её участникам не возвращаться за стол переговоров, а “побыть финнами", да сходить в сауну.

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