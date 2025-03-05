Президент Финляндии позвал Трампа с Зеленским в баню мириться: "Пусть хоть Каллас возьмут"

У финского президента Александра Стубба свои взгляды на дипломатию. После скандальной перепалки в Белом доме он посоветовал её участникам не возвращаться за стол переговоров, а “побыть финнами", да сходить в сауну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии