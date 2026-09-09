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Дело об устном платеже. Можно ли ссылаться на свидетельские показания при доказывании факта оплаты?

​​​​​​​Может ли сторона договора доказывать совершение платежа по договору не распиской или выпиской по счёту, а иными доказательствами, такими как показания свидетелей?.

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