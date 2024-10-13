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Геворкян заявил, что не пострадал при обрушении пола в вагоне на киносъемках

Геворкян заявил, что не пострадал при обрушении пола в вагоне на киносъемках

РИА Новости/Екатерина Чеснокова При обрушении пола в декоративном вагоне во время киносъемок фильма "Василий Теркин" травмы получили оператор и несколько актеров массовки, сообщил в беседе с РЕН ТВ режиссер картины Карен Геворкян, уточнив, что сам он не пострадал.

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