Стоматолог Ахмурзаев рекомендовал принимать обезболивающее при зубной боли

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев рекомендовал при зубной боли принимать обезболивающее и незамедлительно обращаться в клинику.
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