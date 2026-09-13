Моделирование показывает разворот Южного океана из поглотителя CO₂ в источник при снижении выбросов

Южный океан, окружающий Антарктиду, в настоящее время поглощает около 40–50% от общего объёма антропогенного CO₂, захватывая около 30% от мировых выбросов.
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