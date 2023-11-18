Философ, один из идеологов Русского мира Александр Дугин рассуждая о правящей элите и иноагентах в России, обратил внимание на опасную тенденцию.
"Чистка" элиты России: Дугин указал на опасных "агентиков"
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Точно сказано!
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10 час.
Александр Ляшенко
Хватит говорить,надо уничтожать "фабрики системной русофобии,которыми, является сегодня большинство высших учебных заведений России, созданных как раз ещё первым поколением иноагентов".Судить за призывы к свержению нынешней власти и за тихий саботаж выполнений Указов Президента. А за диверсионную работу на территории РФ,необходимо судить публично,показывая суд,по федеральным каналам ТВ, и на огромные сроки, вплоть до пожизненного, с обязательной конфискацией всего имущества диверсанта и его ближайших родственников.
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9 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не чистка а грамотная трансформация для дальнейшего ускорения развития чтобы не отстать уже от Китая.
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6 час.
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