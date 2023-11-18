"Чистка" элиты России: Дугин указал на опасных "агентиков"

Александр Ляшенко

Хватит говорить,надо уничтожать "фабрики системной русофобии,которыми, является сегодня большинство высших учебных заведений России, созданных как раз ещё первым поколением иноагентов".Судить за призывы к свержению нынешней власти и за тихий саботаж выполнений Указов Президента. А за диверсионную работу на территории РФ,необходимо судить публично,показывая суд,по федеральным каналам ТВ, и на огромные сроки, вплоть до пожизненного, с обязательной конфискацией всего имущества диверсанта и его ближайших родственников.