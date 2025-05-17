17 незаконных актов отменила прокуратура Мангистау

16 мая 2025 года в рамках реализации поручений Главы государства под председательством прокурора Мангистауской области Айдоса Майлыбаева проведен региональный инвестиционный форум «Mangystau Future 2025», организованный при поддержке акимата и Палаты предпринимателей «Атамекен», передает inAktau.
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