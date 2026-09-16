Politico: более 20% французов не знают, кто такая Урсула фон дер Ляйен

Каждый пятый опрошенный француз признался, что не знает, кто такая Урсула фон дер Ляйен. В Испании таких оказалось 10%, в Германии — 5%.
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