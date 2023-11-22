Производство гражданских беспилотных воздушных судов в индустриальном парке «Руднево»

Полностью фоторепортаж на сайте.Фото: Информационный центр правительства Москвы/Алексей Шанин 17 ноября первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов посетил индустриальный парк «Руднево».
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