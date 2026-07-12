Российская политика удержания: ностальгии больше нет. Время работает на Москву

СОДЕРЖАНИЕ:00:00 Введение01:17 Исторический контекст02:38 Принципы управления04:36 Адаптация и восприятие мира07:02 Глобальные принципы08:51 Концепция полифонического многообразия10:32 Исторический контекст и социализм12:52 Будущее и взаимодействие с Европой13:55 Современные вызовы15:17 Геополитические обсуждения в электричке16:14 Роль России в геополитике17:18 Стратегические планы России18:55 Критика геополитических рассуждений21:49 Финансовые и стратегические потребности России23:07 Перспективы сотрудничества24:19 Ситуация в Персидском заливе25:48 Проблемы Турции27:08 Этнические и религиозные аспекты Азербайджана28:50 Отношения с Израилем29:31 Планы и успех30:22 Будущее Тихоокеанского региона30:57 Геополитические планы США31:25 Перспективы геополитики32:22 Заключение.