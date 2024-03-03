´Подготовка к обучению грамоте´.

В настоящее время проблема подготовки детей старшего дошкольного возраста к овладению грамотой является особо актуальной, так как с началом школьного обучения многие дети испытывают значительные затруднения.
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