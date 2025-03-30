В Украине был переворот,но Россия"агрессор", На Западе думают про переворот забыли?

А макрону пора вообще рот зашить. Накаркает на свою голову((((

СЕРГЕЙ Лютов

"Кошка бросила котят - это Путин виноват!" Россия была, есть и будет костью в горле запада, от тевтонских псов-рыцарей по настоящее время, хорошая звездюлина охолоневает на 50 лет - садо-мазо в действии!