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Добрый Мир

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«Путин внушил страх». Макрон заткнулся после этого удара ВКС РФ — праздник НАТО в Днепре обернулся десятками трупов

«Путин внушил страх». Макрон заткнулся после этого удара ВКС РФ — праздник НАТО в Днепре обернулся десятками трупов

Автор: Валентин Меликов Всего одним ударом Россия смогла вернуть европейцам страх и заставить лишний раз подумать над планами отправки войск на Украину.

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Комментарии
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Eduard
В Украине был переворот,но Россия&quot;агрессор&quot;, На Западе думают про переворот забыли?
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16 час.
MB
Marina Bubon
А макрону пора вообще рот зашить. Накаркает на свою голову((((
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15 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Кошка бросила котят - это Путин виноват!&quot; Россия была, есть и будет костью в горле запада, от тевтонских псов-рыцарей по настоящее время, хорошая звездюлина охолоневает на 50 лет - садо-мазо в действии!
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14 час.
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