«НИЖФАРМ» локализовал в Обнинске производство препарата для лечения сахарного диабета 2 типа

13 декабря на производственной площадке компании «НИЖФАРМ» в Обнинске (Калужская область) состоялся запуск производства полного цикла препарата на основе действующего вещества — алоглиптина, предназначенного для пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
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