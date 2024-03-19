Пассажир умер на рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Душанбе

Из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира КВС принял решение экстренно садиться в Самаре.Вечером в понедельник, 18 марта на борту самолёта Airbus A321neo (RA-73802) авиакомпании "Уральские авиалинии", который вылетел из московского Домодедово и направился в аэропорт Кулоб (Таджикистан), умер пассажир.
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