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Бойцы ВС РФ нашли подземные норы ВСУ при освобождении Коммунаровки

Бойцы ВС РФ нашли подземные норы ВСУ при освобождении Коммунаровки

Гавриил Григоров/ТАСС Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" обнаружили подземные лазы украинских боевиков при освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области.

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