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Астроном рассказал о звездопаде с болидами 12–13 октября

Астроном рассказал о звездопаде с болидами 12–13 октября

Россияне смогут увидеть звездопад Южные Тауриды с яркими болидами в ночь с 12 на 13 октября. Об этом сообщил РИА Новости эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров.

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