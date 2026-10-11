Астроном рассказал о звездопаде с болидами 12–13 октября

Россияне смогут увидеть звездопад Южные Тауриды с яркими болидами в ночь с 12 на 13 октября. Об этом сообщил РИА Новости эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров.
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