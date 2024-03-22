Как не лишиться средств под влияние затмения Луны на неделе с 25 по 31 марта согласно финансовому гороскопу Алёна ЮрьеваГороскоп финансов на предстоящую неделю оказывается особенно значимым, ведь вместе с расцветом природы приходит и время для новых финансовых возможностей.
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