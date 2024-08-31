Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции

Глава военного ведомства поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
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