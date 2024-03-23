Террористы хотели скрыться на Украине: в машине граждане Таджикистана

AS

Alexander Solodkov

а кто сказал, что эта четверка из глухих кишлаков террористы? Пособники? Да. И они смогли заскочить в здание, пострелять 18 минут, поджечь и быстренько свалить? Все очень организованно. Эта четверка беглецов на автомобиле просто отвлекающая группа. А основные исполнители под радостные крики - мол поймали - спокойно растворились и скорее всего пересекли границу в другом месте.