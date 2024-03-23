Как сообщает Mash, внутри находились четверо граждан Таджикистана. — Насридинов Махмадрасул 37 лет.
Террористы хотели скрыться на Украине: в машине граждане Таджикистана
Комментарии
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AS
Alexander Solodkov
а кто сказал, что эта четверка из глухих кишлаков террористы? Пособники? Да. И они смогли заскочить в здание, пострелять 18 минут, поджечь и быстренько свалить? Все очень организованно. Эта четверка беглецов на автомобиле просто отвлекающая группа. А основные исполнители под радостные крики - мол поймали - спокойно растворились и скорее всего пересекли границу в другом месте.
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11 час.
Вадим Кузнецов
Примерно это я и имел в виду. Рад, что Вы разделяете мое предположение.
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6 час.
Валерий Ребров
Всех родственников этих "спецов" построить в шеренги и пешком по своим кишлакам,лишив права въезда в Россию,если есть гражданство то анулировать, я думаю это это будет справедливое решение
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4 час.
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