Депутаты облсовета напомнили губернатору Клычкову о проблемах в регионе

Накануне, 28 марта, руководители фракций Орловского облсовета встретились с губернатором. Говорили о предстоящем отчёта правительства о работе за 2023 год, который будет представлен сегодня на сессии заксобрания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии