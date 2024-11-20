В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что планы западных стран по вторжению в Белоруссию обречены на провал, так как за ее спиной стоит надежный стратегический партнер в лице России.
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