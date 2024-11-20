НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию

В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил РИА Новости, что планы западных стран по вторжению в Белоруссию обречены на провал, так как за ее спиной стоит надежный стратегический партнер в лице России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх