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TAC: Зеленский напомнил своей поездкой в США царя Ирода и Древний Рим

TAC: Зеленский напомнил своей поездкой в США царя Ирода и Древний Рим

Украинский президент Владимир Зеленский своей поездкой в США напомнил автору портала The American Conservative Деклан Лири царя Иудеи Ирода, который в своей время посещал Рим, чтобы "избраться на царство", сообщает информационный портал РИА Новости.

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