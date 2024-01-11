Полиция в Екатеринбурге задержала местного жителя, подозреваемого в особо тяжком преступлении

В ночь на 1 января 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории частного домовладения в Екатеринбурге, вступил в конфликт с женщиной, 1957 года рождения, с которой он распивал спиртное.
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