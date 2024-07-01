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В Самаре сформируют список мест для установки фонтанов

В Самаре сформируют список мест для установки фонтанов

Врио губернатора Вячеслав Федорищев дал поручение главе города Елене Лапушкиной создать список мест для установки новых фонтанов, чтобы еще больше украсить городскую среду.

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