CNBC: нейросеть Amazon рассказывает о продуктах в творческих форматах

Американская технологическая корпорация Amazon запустила инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), который может отвечать на вопросы покупателей о продуктах на торговой онлайн-площадке компании.
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