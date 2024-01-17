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CNBC: нейросеть Amazon рассказывает о продуктах в творческих форматах

CNBC: нейросеть Amazon рассказывает о продуктах в творческих форматах

Американская технологическая корпорация Amazon запустила инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), который может отвечать на вопросы покупателей о продуктах на торговой онлайн-площадке компании.

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