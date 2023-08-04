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Глава Челябинской области о «Тракторе»: «Задачи ставлю максимальные. Это не только выход в плей-офф»

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ клуб занял 9-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.  «Была неплохая концовка в прошлом сезоне, но этого оказалось недостаточно.

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