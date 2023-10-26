Астраханского предпринимателя обвинили в ущербе на 35,7 млн рублей при поставке тест-систем в больницы

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения (по ч.
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