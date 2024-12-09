Разработан проект по восстановлению экосистемы Каспийского моря

В Астане состоялись встречи в рамках предоценочного визита Всемирного банка по подготовке проекта «Восстановление экосистемы Каспийского моря: создание потенциала в области управления загрязнением и сохранения биологического разнообразия» (“Blueing the Caspian Sea”), финансируемого за счет грантовых средств Глобального экологического фонда.