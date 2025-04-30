Женщины в ВСУ: Новый шаг в мобилизации от Зеленского, Китай комментирует

Решение Зеленского привлечь больше женщин в ВСУ стало темой обсуждения в Китае. Пользователи Tencent комментируют новые меры на Украине, где введено военное положение и всеобщая мобилизация, включая обязательную службу для женщин.
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