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Женщины в ВСУ: Новый шаг в мобилизации от Зеленского, Китай комментирует

Женщины в ВСУ: Новый шаг в мобилизации от Зеленского, Китай комментирует

Решение Зеленского привлечь больше женщин в ВСУ стало темой обсуждения в Китае. Пользователи Tencent комментируют новые меры на Украине, где введено военное положение и всеобщая мобилизация, включая обязательную службу для женщин.

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