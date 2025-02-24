Плевок в лицо России. Ельцин Центр "перешёл все границы человечности": Утрёмся?

АС

Анатолий Страшко

Лина, не обязательно алкаш. Это может быть чмо с фигой в кармане. Их здесь хватает. Пока хватает. Но всё меньше становится. По мере того как хохлобандеровцев бьем успешно. Вон даже Латынина паскудница как запела, диву даюсь. Как переобуваются или просто замолкают. Начинают бояться.