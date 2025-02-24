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Плевок в лицо России. Ельцин Центр "перешёл все границы человечности": Утрёмся?

Плевок в лицо России. Ельцин Центр "перешёл все границы человечности": Утрёмся?

Ельцин Центр "перешёл все границы человечности", заметил Дмитрий Красноухов. Новая выставка - это плевок в лицо России.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Лина, не обязательно алкаш. Это может быть  чмо с фигой в кармане. Их здесь хватает. Пока хватает. Но всё меньше становится. По мере того как хохлобандеровцев бьем успешно.  Вон даже Латынина паскудница как запела, диву даюсь. Как переобуваются или просто замолкают. Начинают бояться.
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3 час.
Yuriy Garutsa
Столько лет из пустого в порожнее. Значит это кому-то выгодно.
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2 час.
sorsw
Становятся понятными причины жёстких наказаний предателей и саботажников в период становления советского государства...
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1 час.
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