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Аргументы недели

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Каждую пятницу на выезд из Крыма регистрируют рекордные заторы

Каждую пятницу на выезд из Крыма регистрируют рекордные заторы

Например, 28.08.26 за сутки в очередях со стороны Керчи простояли три тысячи четыреста автомобилей. При этом на въезд в Крым затор в пятницу был нулевым.

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