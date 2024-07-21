Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Пока Колокольчика не заменят так и будут в районных ОВД водку пить да проституток на халяву вызывать. А-ля начало 90-...Выехавший на авто...
  • Иван Иваныч
    Если каждый случай борзоты разбирать на уровне Алаудинова и Кадырова... а когда, наконец менты начнут свою работу раб...Выехавший на авто...
  • Харченко Александр
    Трамп его быстро обламаетBloomberg: Марк Ц...

Рособрнадзор: мигрант должен заранее обучить своего ребенка русскому языку

Рособрнадзор: мигрант должен заранее обучить своего ребенка русскому языку

Мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своих детей русскому языку, чтобы они понимали культуру поведения и общения со сверстниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
а зачем вообще переезжать , тем более с семьей , кто придумывает заселять мигрантами страну , чья больная башка ???????????????🤔
Ответить
13 час.
АЮ
Александр Юткин
Идиоты. За каким хером их навезли, а теперь выёживаются? Фарионы наши, хреновы.
Ответить
12 час.
igor kim
Знание русского языка и &quot;знание&quot; того, что русские оккупанты, чему их учат, не улучшит культуру их поведения в России. Какое неприятное лицо у главы Рособрнадзора Анзора Музаева. У нас, что не осталось порядочных людей?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх