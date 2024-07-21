Мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своих детей русскому языку, чтобы они понимали культуру поведения и общения со сверстниками.
Рособрнадзор: мигрант должен заранее обучить своего ребенка русскому языку
Комментарии
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Астон Мартин
а зачем вообще переезжать , тем более с семьей , кто придумывает заселять мигрантами страну , чья больная башка ???????????????🤔
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13 час.
АЮ
Александр Юткин
Идиоты. За каким хером их навезли, а теперь выёживаются? Фарионы наши, хреновы.
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12 час.
igor kim
Знание русского языка и "знание" того, что русские оккупанты, чему их учат, не улучшит культуру их поведения в России. Какое неприятное лицо у главы Рособрнадзора Анзора Музаева. У нас, что не осталось порядочных людей?
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11 час.
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