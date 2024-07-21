Рособрнадзор: мигрант должен заранее обучить своего ребенка русскому языку

а зачем вообще переезжать , тем более с семьей , кто придумывает заселять мигрантами страну , чья больная башка ???????????????🤔

Идиоты. За каким хером их навезли, а теперь выёживаются? Фарионы наши, хреновы.

igor kim

Знание русского языка и "знание" того, что русские оккупанты, чему их учат, не улучшит культуру их поведения в России. Какое неприятное лицо у главы Рособрнадзора Анзора Музаева. У нас, что не осталось порядочных людей?