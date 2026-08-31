TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

Угрозы из-за «Окон», отчисление и тайное отцовство: как Кирилл Нагиев вышел из тени отца

Угрозы из-за «Окон», отчисление и тайное отцовство: как Кирилл Нагиев вышел из тени отца

Родиться в семье главного шоумена страны — испытание, к которому сложно подготовиться. Детство Кирилла Нагиева пришло на пик скандальной всероссийской славы его отца: в школе мальчика дразнили за женские платья Дмитрия в «Осторожно, модерн!», а старшеклассники зажимали в углах, под угрозой побоев требуя «всю правду» о шоу «Окна».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым