Угрозы из-за «Окон», отчисление и тайное отцовство: как Кирилл Нагиев вышел из тени отца

Родиться в семье главного шоумена страны — испытание, к которому сложно подготовиться. Детство Кирилла Нагиева пришло на пик скандальной всероссийской славы его отца: в школе мальчика дразнили за женские платья Дмитрия в «Осторожно, модерн!», а старшеклассники зажимали в углах, под угрозой побоев требуя «всю правду» о шоу «Окна».