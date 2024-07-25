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Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Один человек погиб и двое пострадали при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Шебекино, Белгородская область, 25 июля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны украинской армии, сообщил 25 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

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